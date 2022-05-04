Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире всеукраинского телемарафона. Тела 282 человек до сих пор не идентифицировали.
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Многих украинских граждан вывезли за пределы государства
Небытов рассказал, что многих гражданских российские военные вывезли за пределы Украины – на территорию России и Беларуси. С этими людьми утрачена связь и об их судьбе ничего не известно.
В полиции призывают: следует не медлить с тем, чтобы обращаться к правоохранителям. Если кто-то из знакомых или близких исчез, нужно сообщать об этом полицейским.
Все силы безопасности в государстве сейчас работают комплексно, чтобы защитить и задокументировать последствия преступлений армии России,
– объяснил Небытов.
Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу
20 новых тел нашли преимущественно в Бородянке или окрестных селах Вышгородского района. Тела направляются на судмедэкспертизу, чтобы установить причины смерти.
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О последних найденных телах рассказали в Киевской ОВА
О последних найденных телах рассказали в Киевской ОВА. Как отметил глава ОВА Александр Павлюк, на территории области продолжают находить массовые захоронения.
- 29 апреля возле села Мироцкое Бучанского района в лесу нашли тела троих мужчин. Их пытали в течение длительного времени.
- 2 мая в Калиновке Макаровской ОТГ Бучанского района обнаружили захоронения еще 2 человек со следами пыток.
Зверства россиян в Киевской области: последние новости
- По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, россияне обстреливали жителей Ирпеня из "Искандеров". Также оккупанты использовали другое вооружение, запрещенное Женевской конвенцией.
- Офис генпрокурора уже сообщил о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко. Он руководил Восточным военным округом вооруженных сил России и отвечал за "взятие" Киева.
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Также Служба безопасности установила личности 900 российских военнослужащих, причастных к преступлениям против мирного населения в Киевской области.