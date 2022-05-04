Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире всеукраинского телемарафона. Тела 282 человек до сих пор не идентифицировали.

К теме Русские "вдохновились" разной химией, – Маляр о находках на деоккупированных территориях

Многих украинских граждан вывезли за пределы государства

Небытов рассказал, что многих гражданских российские военные вывезли за пределы Украины – на территорию России и Беларуси. С этими людьми утрачена связь и об их судьбе ничего не известно.



В полиции призывают: следует не медлить с тем, чтобы обращаться к правоохранителям. Если кто-то из знакомых или близких исчез, нужно сообщать об этом полицейским.

Все силы безопасности в государстве сейчас работают комплексно, чтобы защитить и задокументировать последствия преступлений армии России,

– объяснил Небытов.

Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу

20 новых тел нашли преимущественно в Бородянке или окрестных селах Вышгородского района. Тела направляются на судмедэкспертизу, чтобы установить причины смерти.

Обратите внимание! Эксперты осмотрели уже более 800 тел, найденных в Киевской области. Большинство из них погибли от выстрелов из стрелкового оружия.

Читайте также В центре Киева можно посмотреть на уничтоженную технику кафиров

О последних найденных телах рассказали в Киевской ОВА

О последних найденных телах рассказали в Киевской ОВА. Как отметил глава ОВА Александр Павлюк, на территории области продолжают находить массовые захоронения.

29 апреля возле села Мироцкое Бучанского района в лесу нашли тела троих мужчин. Их пытали в течение длительного времени.

2 мая в Калиновке Макаровской ОТГ Бучанского района обнаружили захоронения еще 2 человек со следами пыток.

Зверства россиян в Киевской области: последние новости

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, россияне обстреливали жителей Ирпеня из "Искандеров". Также оккупанты использовали другое вооружение, запрещенное Женевской конвенцией.

Офис генпрокурора уже сообщил о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко. Он руководил Восточным военным округом вооруженных сил России и отвечал за "взятие" Киева.

Также Служба безопасности установила личности 900 российских военнослужащих, причастных к преступлениям против мирного населения в Киевской области.