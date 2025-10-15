У Києві та області вкотре запровадили екстрені відключення за вказівкою енергетиків. Вимушені обмеження зачепили ще низку областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК. Водночас причин подібних відключень наразі не вказують.

Що відомо про екстрені відключення у Києві та області?

Поки причин запровадження екстрених відключень на території Києва та області у ДТЕК не вказують. Там зазначили, що у разі будь-яких змін оперативно повідомлять інформацію додатково стосовно цього.

Графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють. Київська міська військова адміністрація, коментуючи відключення, зазначила, що обмеження запровадили у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі.

Якщо у вас зараз є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо! Це допоможе фахівцям якнайшвидше відновити стабільний режим подачі,

– йдеться у повідомленні.

До слова, також світло вимикали у Соломʼянському, Голосіївському та Шевченківському районах 14 жовтня. Без напруги й освітлення на короткий проміжок часу залишалися й деякі станції метро.

Де ще діють обмеження?

Увечері 15 жовтня також стало відомо, що у Львівській області запровадили графіки відключень. Вони стосуються і Львова. Там ввели дві черги графіків аварійних відключень. Це рішення ухвалене на рівні єдиної енергосистеми.

Пізніше стало відомо, що аварійні відключення електроенергії ввели в усіх регіонах України, крім Донецької та частини Чернігівської областей. Причиною стали наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Зазначимо, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в етері 24 Каналу пояснював, що ситуація в Україні з постачанням, зокрема, електроенергії цієї зими може бути складною, зважаючи на інтенсивність обстрілів Росії.