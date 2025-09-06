У Київській області працює ППО: регіон під атакою "Шахедів"
Увечері в суботу, 6 вересня, російськка армія запустила БпЛА по Україні та, зокрема, по Київській області. Жителі чули вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Дивіться також Росія наростила виробництво "Шахедів": у ГУР розповіли, скільки одиниць виробляє за місяць
Що відомо про атаку "Шахедами" в Київській області?
Моніторингові канали о 18:20 повідомили про рух групи ударних російських дронів у Київській області. Про небезпеку також говорили військові Повітряних сил ЗСУ.
Ворожі БпЛА на півночі Київщини, курс західний,
– йдеться в повідомленні.
Повітряну тривогу у Вишгородському районі оголосили о 18:14, а в Броварсьокму – о 18:36.
О 18:53 обласна влада пеовідомила, що по дронах працюють сили протиповітряної оборони.
Відомо, що в небі над Київщиною зафіксовані "Шахеди". Жителів закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також не фіксувати роботу захисників.
О 19:00 кількість груп ворожих дронів зросла до чотирьох. Один БпЛА рухається безпосередньо на Київ.