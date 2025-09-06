Росія атакувала Україну дронами з різних напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також "Шахеди" фіксували у небі над Україною: у низці областей була небезпека

Як відпрацювала ППО 6 вересня?

Вночі 6 вересня росіяни атакували Україну 91-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни,

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, падіння збитих – на 4 локаціях.