Влада хоче зняти Кличка, скориставшись ударами по енергетиці, – йому готують підозру, – експерт

Центральна влада планує скористатися російськими ударами по енергетиці, щоб знов спробувати зняти з посади мера Києва Віталія Кличка. Йому готують підозру.

Про це повідомив політолог Євген Магда.

Чому Кличка хочуть зняти з посади?

"Київ витягує себе з темряви й холоду після масштабних російських ударів по енергетиці. У цей час люди у "високих кабінетах" продовжують шукати, як скинути із себе відповідальність та кого призначити "винним". За моєю інформацією, зараз готується підозра Віталію Кличку", – написав Євген Магда.

Він нагадав, що центральна влада намагається позбутися Кличка з 2019 року.

Звичайно, "винним" не має стати Міндич чи інші друзі президента, які роками "освоювали" сотні мільярдів на енергетиці. Також поза увагою ті, хто провалив підготовку країни до ударів по енергетиці. А от обраний мер столиці – це, на їхню думку, саме те, що треба. Столиця давно є ласим шматком для влади, яка намагається захопити її чи не з перших днів після обрання Зеленського,

– зазначив експерт.

За його інформацією, в Києві має бути реалізований "чернігівський сценарій", коли мера Атрошенка відсторонили від посади за надуманими приводам завдяки рішенню кишенькового суду. Щоправда, у Києві справа до суду може навіть не дійти: столицю й без нього спробують захопити, а владу у ньому – узурпувати, вважає політолог.

Він попередив, що такі дії матимуть негативні наслідки.

"Наші міжнародні партнери цього не проковтнуть. Вони вже неоднозначно натякали: війна з місцевим самоврядуванням під час війни з Росією – це удар по внутрішньому фронту і по довірі до держави загалом. І це б’є по наших й без того хитких позиціях. Влада вкотре може сісти у калюжу. Києву зараз потрібно не скидання з себе відповідальності та призначення винних, а реальна спільна робота всіх рівнів влади над ліквідацією наслідків російських ударів по столиці. Підозра Кличку стане чітким початком кінця цієї влади", – резюмував Євген Магда.