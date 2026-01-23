Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

Яку допомогу Київ отримав від Варшави?

Днями Віталій Кличко звернувся до партнерів з проханням допомогти столиці у подоланні надзвичайної ситуації через пошкодження критичної інфраструктури російськими обстрілами. Київ потребує генераторів різної потужності – на що відгукнулися у Польщі.

Рафал (Тшасковський – 24 Канал) сам мені передзвонив і пообіцяв, що Варшава допоможе. І вже 90 генераторів вирушили з Варшави до Києва,

– розповів Кличко.

До Києва прямують генератори з Варшави / Фото Віталія Кличка

Як пообіцяв мер, ці генератори допоможуть киянам подолати виклики енергетичної кризи, в яку Україну занурює Росія масовими обстрілами інфраструктури.

"Дякую нашим польським друзям! Дякую меру міста-побратима Києва – Варшави Рафалу Тшасковському", – написав він.

Генератори допоможуть киянам пережити зиму / Фото Віталія Кличка

До слова, раніше Віталій Кличко повідомив, що у 2025 році Київ власним коштом та за підтримки іноземних партнерів підготував до зими 1120 генераторів та 69 мобільних котелень. Обладнанням для альтернативного електрозабезпечення завдяки міським програмам забезпечені понад 1000 будинків. У роботі 2 міні-ТЕЦ, ще три невдовзі запустять.

У той самий час, за словами мера міста, з 200 когенераційних установок, які отримала Україна як міжнародну допомогу, столиця отримала лише одну газопоршневу установку потужністю 1,5 мВт.