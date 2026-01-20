У своєму телеграм-каналі Кличко повідомив, що Київ вже домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про передання двох когенераційних установок. Українська та німецька сторони підписали Меморандум. Він передбачає, що міні-ТЕЦ надійдуть до Києва вже наступного тижня.

Зауважте Майже всі будинки в Києві підключили до тепла після рекордної атаки по енергетиці, – Кличко

Домовилися з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок. Сторони підписали Меморандум, за яким установки (міні-ТЕЦ) повинні надійти до української столиці наступного тижня,

– повідомив Віталій Кличко.

Деталі заяви Кличка

Мер Києва наголосив, що у столиці вже встановили п'ять установок. Дві з них станом на 20 січня вже працюють – вони забезпечують обʼєкти критичної інфраструктури. Тим часом на інших трьох закінчують пусконалагоджувальні роботи. Міні-ТЕЦ водночас виробляють енергетичну та теплову енергію і забезпечують незалежність від централізованих мереж.

Кличко висловив вдячність німецьким партнерам за допомогу у складний для Києва час. Раніше експерти з енергетики відзначали, що масштаб руйнувань в енергетичній сфері пов'язаний з безпрецедентною інтенсивністю обстрілів. Водночас Київ виявився одним з найкраще підготовлених до зими міст.