В своем телеграм-канале Кличко сообщил, что Киев уже договорился с немецким обществом международного сотрудничества GIZ о передаче двух когенерационных установок. Украинская и немецкая стороны подписали Меморандум. Он предусматривает, что мини-ТЭЦ поступят в Киев на следующей неделе.

Заметьте Почти все дома в Киеве подключили к теплу после рекордной атаки по энергетике, – Кличко

Договорились с немецким обществом международного сотрудничества GIZ (правительственным учреждением Германии, предоставляющим международную техническую помощь) о передаче Киеву двух когенерационных установок. Стороны подписали Меморандум, по которому установки (мини-ТЭЦ) должны поступить в украинскую столицу на следующей неделе,

– сообщил Виталий Кличко.

Детали заявления Кличко

Мэр Киева отметил, что в столице уже установили пять установок. Две из них по состоянию на 20 января уже работают – они обеспечивают объекты критической инфраструктуры. Между тем на других трех заканчивают пусконаладочные работы. Мини-ТЭЦ одновременно производят энергетическую и тепловую энергию и обеспечивают независимость от централизованных сетей.

Кличко выразил благодарность немецким партнерам за помощь в сложное для Киева время. Ранее эксперты по энергетике отмечали, что масштаб разрушений в энергетической сфере связан с беспрецедентной интенсивностью обстрелов. В то же время Киев оказался одним из лучше всего подготовленных к зиме городов.