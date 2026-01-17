Таку інформацію передає 24 Канал.
Дивіться також Мета Росії – зробити Київ непридатним для життя, – NYT
Що сказав Кличко про ситуацію в Києві?
Заїхав зранку на один з опорних пунктів тепловиків, звідки бригади виїжджають на ремонт і відновлення тепломереж та котелень. Комунальники працюють цілодобово. Подякував їм за працю. Без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня, – повідомив Віталій Кличко.
Мер Києва зазначив, що міські служби працюють цілодобово, що відновити інфраструктуру.
Міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами,
– написав Віталій Кличко.
Віталій Кличко розповів про ситуацію в Києві: відео з соцмереж мера столиці
Як повідомлялося раніше, мер Києва дав доручення керуючим компаніям, "Київтеплоенерго", "Київводоканалу" та Київській службі порятунку виплатити додаткову грошову винагороду працівникам, які ліквідовують наслідки обстрілів.