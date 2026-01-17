Таку інформацію передає 24 Канал.

Що сказав Кличко про ситуацію в Києві?

Заїхав зранку на один з опорних пунктів тепловиків, звідки бригади виїжджають на ремонт і відновлення тепломереж та котелень. Комунальники працюють цілодобово. Подякував їм за працю. Без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня, – повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що міські служби працюють цілодобово, що відновити інфраструктуру.

Міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами,

– написав Віталій Кличко.

Віталій Кличко розповів про ситуацію в Києві: відео з соцмереж мера столиці

Як повідомлялося раніше, мер Києва дав доручення керуючим компаніям, "Київтеплоенерго", "Київводоканалу" та Київській службі порятунку виплатити додаткову грошову винагороду працівникам, які ліквідовують наслідки обстрілів.