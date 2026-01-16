Новину мер Києва повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал. Раніше цієї зими Київрада виділяла теплопідприємству 350 мільйонів на поповнення обігових коштів.
Зауважте Київ спрямовує додаткові 3 мільярди гривень на допомогу війську, – Кличко
КП "Київтеплоенерго" вже виділило 50 мільйонів гривень на преміювання працівників за моїм дорученням,
– наголосив Кличко.
Крім того, виплатити додаткову грошову винагороду мають керівні компанії, "Київводоканал", "Київавтодор", а також Київська служба порятунку.
Деталі від Кличка
Мер Києва повідомив, що доручив столичним підприємствам, які ліквідовують надзвичайну ситуацію у Києві, виплатити своїм фахівцям додаткову грошову винагороду. Мовиться про людей, які працюють вдень та вночі, аби кияни змогли отримати всі необхідні для життя послуги. Кличко додав, що мовиться, зокрема, про:
- "Київтеплоенерго";
- "Київводоканал";
- "Київавтодор";
- КАРС (Київська служба порятунку).