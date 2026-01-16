Новость мэр Киева сообщил в своем телеграм-канале, информирует 24 Канал. Ранее этой зимой Киевсовет выделял теплопредприятию 350 миллионов на пополнение оборотных средств.

Заметьте Киев направляет дополнительные 3 миллиарда гривен на помощь армии, – Кличко

КП "Киевтеплоэнерго" уже выделило 50 миллионов гривен на премирование работников по моему поручению,

– подчеркнул Кличко.

Кроме того, выплатить дополнительное денежное вознаграждение должны руководящие компании, "Киевводоканал", "Киевавтодор", а также Киевская служба спасения.

Детали от Кличко

Мэр Киева сообщил, что поручил столичным предприятиям, которые ликвидируют чрезвычайную ситуацию в Киеве, выплатить своим специалистам дополнительное денежное вознаграждение. Говорится о людях, которые работают днем и ночью, чтобы киевляне смогли получить все необходимые для жизни услуги. Кличко добавил, что говорится, в частности, о: