Новость мэр Киева сообщил в своем телеграм-канале, информирует 24 Канал. Ранее этой зимой Киевсовет выделял теплопредприятию 350 миллионов на пополнение оборотных средств.
Заметьте Киев направляет дополнительные 3 миллиарда гривен на помощь армии, – Кличко
КП "Киевтеплоэнерго" уже выделило 50 миллионов гривен на премирование работников по моему поручению,
– подчеркнул Кличко.
Кроме того, выплатить дополнительное денежное вознаграждение должны руководящие компании, "Киевводоканал", "Киевавтодор", а также Киевская служба спасения.
Детали от Кличко
Мэр Киева сообщил, что поручил столичным предприятиям, которые ликвидируют чрезвычайную ситуацию в Киеве, выплатить своим специалистам дополнительное денежное вознаграждение. Говорится о людях, которые работают днем и ночью, чтобы киевляне смогли получить все необходимые для жизни услуги. Кличко добавил, что говорится, в частности, о:
- "Киевтеплоэнерго";
- "Киевводоканал";
- "Киевавтодор";
- КАРС (Киевская служба спасения).