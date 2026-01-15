Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталій Кличко.

Що відомо про допомогу від Києва?

Київрада сьогодні має ухвалити проєкт змін до міської цільової програми "Захисник Києва" – збільшити фінансування сил оборони та безпеки в 2026 році на 3 мільярди гривень. Зміни передбачають виділення субвенції на матеріально-технічну підтримку військових частин,

– повідомив Віталій Кличко.

Міський голова зауважив, що ці кошти спрямують, у тому числі на купівлю безпілотників, систем РЕБ, техніки та іншого необхідного оснащення.

До слова, у 2025 році столиця передала з міського бюджету понад 12 мільярдів гривень на допомогу військовим, ветеранам та їх родинам. У 2024-му ця сума склала майже 10 мільярдів гривень.