Ситуативна домовленість: чому співпраця Росії та КНДР не може бути довготривалою

На території України перебуває приблизно 700-тисячне військо ворога. Проте Росія може ще залучити до війни військових з Північної Кореї.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зазначивши, що Росія і Північна Корея йдуть на такі кроки не від того, що вони "потужні" і мають плани захоплювати додаткові території. Їхня мета вибудувати в себе глибшу ешелоновану оборону.

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Центр "вісі зла"

Щодо Північної Кореї, то, на думку Тимочко, відправлення військ до Росії з її боку є можливістю заробити на людському ресурсі та вивезти з країни частину населення. Як відомо, в КНДР – дуже складні умови життя, тому це дозволить зняти певне навантаження з країни з майже 26-мільйонним населенням.

Для Путіна ж важливо продемонструвати, що він є центром "вісі зла".

Він намагається показати, що до неї входять Північна Корея, Іран, країни Африки. Також він робить спроби загравати з В'єтнамом. На міжнародній арені Путін хоче виглядати якимось "блоком", що опосередковано протистоїть Заходу,

– пояснив він.

Водночас західні партнери неодноразово заявляли, що можуть залучити свої військові контингенти на території України. Звичайно, це буде здійснено в межах українського законодавства.

В демократичних країнах, за його словами, існує процес погоджень, який є довшим, аніж в країнах, де правлять диктатори. В авторитарних державах рішення ухвалюються одноосібно і швидко. Проте такі угоди, на відміну від тих, що укладаються між демократичними країнами, є не довгостроковими, а ситуативними.

"Тому договір між Путіним і Ким Че Ином – ситуативна домовленість. Вони міняються місцями на своїй диктаторській арені. Очільник Північної Кореї – це онук капітана радянської армії (Кім Ір Сена – засновника КНДР – 24 Канал), до якого Путін приїжджає з поклоном. Очільнику Кремля це не неприємно, тому щойно він "поліпшить" своє становище, то "втопить" північнокорейського диктатора у внутрішньополітичних інтригах", – наголосив Тимочко.

Співпраця Росії та КНДР