Ситуативная договоренность: почему сотрудничество России и КНДР не может быть долговременным

На территории Украины находится примерно 700-тысячное войско врага. Однако Россия может еще привлечь к войне военных из Северной Кореи.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что Россия и Северная Корея идут на такие шаги не от того, что они "мощные" и имеют планы захватывать дополнительные территории. Их цель выстроить у себя более глубокую эшелонированную оборону.

К теме Двое против ветра: почему Путин впервые за 24 года прибыл в КНДР и какова скрытая роль Китая

Центр "оси зла"

Что касается Северной Кореи, то, по мнению Тимочко, отправка войск в Россию с ее стороны является возможностью заработать на человеческом ресурсе и вывезти из страны часть населения. Как известно, в КНДР – очень сложные условия жизни, и это позволит снять определенную нагрузку со страны с почти 26-миллионным населением.

Для Путина же важно продемонстрировать, что он является центром "оси зла".

Он пытается показать, что в нее входят Северная Корея, Иран, страны Африки. Также он делает попытки заигрывать с Вьетнамом. На международной арене Путин хочет выглядеть каким-то "блоком", что косвенно противостоит Западу,

– объяснил он.

В то же время западные партнеры неоднократно заявляли, что могут задействовать свои военные контингенты на территории Украины. Конечно, это будет осуществлено в рамках украинского законодательства.

В демократических странах, по его словам, существует процесс согласований, который является длиннее, чем в странах, где правят диктаторы. В авторитарных государствах решения принимаются единолично и быстро. Однако такие соглашения, в отличие от тех, что заключаются между демократическими странами, являются не долгосрочными, а ситуативными.

"Поэтому договор между Путиным и Ким Че Ыном – ситуативная договоренность. Они меняются местами на своей диктаторской арене. Глава Северной Кореи – это внук капитана советской армии (Ким Ир Сена – основателя КНДР – 24 Канал), к которому Путин приезжает с поклоном. Главе Кремля это неприятно, поэтому как только он "улучшит" свое положение, то "утопит" северокорейского диктатора во внутриполитических интригах", – отметил Тимочко.

Сотрудничество России и КНДР