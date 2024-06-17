Есть множество факторов, которые влияют на эффективное использование боекомплекта. Поэтому важно отталкиваться не от количества предоставленных врагу снарядов, а их качества. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что корейские снаряды далеко не эффективные средства поражения.

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Он отметил, что такое суждение подтверждают и украинские военнослужащие, и сами россияне, которые очень жалуются на эти снаряды.

Они не соответствуют таблицам стрельбы и их баллистика смещена, детонация требует гораздо большей эффективности. К этим снарядам много претензий,

– озвучил Тимочко.

Не вся вражеская артиллерия может выстреливать

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что даже наличие у врага такого количества артснарядов не свидетельствует о том, что они все будут применены на фронте и принесут желаемый россиянам результат.

"Тот максимум, который они могли включить – они пустили в действие. Даже если на складах есть снаряды, это не означает, что вся их имеющаяся артиллерия может выстреливать. Кроме того, хранить на складах большое количество снарядов вблизи линии фронта – это обрекать их на атаку, поэтому поставки соответствующего числа снарядов не всегда означает, что они поступят вовремя на поле боя, будут задействованы и принесут необходимый результат", – отметил Тимочко.

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