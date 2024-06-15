Это довольно большая сумма, если считать по 10 тысяч снарядов в день, то ее хватит на год. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что если говорится о 5 миллионах снарядов, то суточное использование также увеличится.

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Кто помогает КНДР передавать России оружие

На самом деле такое количество боеприпасов является очень большим для Северной Кореи. Ведь речь идет о половине от всех запасов страны. Поэтому вряд ли КНДР могла бы отдать половину из того, что имеет. К тому же не стоит забывать, что она фактически находится в состоянии войны с Южной Кореей.

Это мог быть один из механизмов передачи китайских снарядов России. Потому что Китай напрямую еще боится поставлять свое оружие, но через третьи страны, такие как Иран, Северная Корея, страны Центральной Азии может это делать,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Поэтому вероятнее всего, что часть из 5 миллионов снарядов принадлежат Китаю. Для того чтобы это реализовать, есть немало способов. Например, замещение северокорейских снарядов китайскими, а тогда КНДР передает свои снаряды россиянам. Такая помощь от КНДР и Китая является очень важной для страны-агрессора.

"Именно благодаря этой помощи россияне продержались зиму и до сих пор штурмуют на Востоке Украины. Это как раз и свидетельствует о непосредственном участии Северной Кореи и Китая в боевых действиях против Украины", – отметил Роман Свитан.

Может ли у России возникнуть нехватка стволов

Такая нехватка у оккупантов фиксируется еще с 2023 года. Россияне это понимают, поэтому Владимир Путин и его министры так часто ездили в Китай и КНДР. Все это для того, чтобы получить снаряды и стволы.

Китайцы также отправили россиянам дополнительные станки для производства стволов. В оккупантов серьезные проблемы с точностью стрельбы, ведь изготовление стволов требует технологических решений.

Впереди россиян ждут проблемы с техникой, в частности с боевыми бронированными машинами, танками. До конца 2024 года они выйдут на нулевые складские ставки, то есть на их складах не останется ни одного рабочего механизма для выполнения боевых задач,

– подчеркнул военный эксперт.

Сотрудничество России с Китаем и КНДР