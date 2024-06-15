Це доволі велика сума, якщо рахувати по 10 тисяч снарядів за день, то її вистачить на рік. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що якщо мовиться про 5 мільйонів снарядів, то добове використання також збільшиться.

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Хто допомагає КНДР передавати Росії зброю

Насправді така кількість боєприпасів є дуже великою для Північної Кореї. Адже мовиться про половину від всіх запасів країни. Тому навряд чи КНДР могла б віддати половину з того, що має. До того ж не варто забувати, що вона фактично перебуває у стані війни з Південною Кореєю.

Це міг бути один із механізмів передачі китайських снарядів Росії. Бо Китай напряму ще боїться постачати свою зброю, але через треті країни, такі як Іран, Північна Корея, країни Центральної Азії може це робити,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Тому найімовірніше, що частина з 5 мільйонів снарядів належать Китаю. Для того, щоб це реалізувати є чимало способів. Наприклад, заміщення північнокорейських снарядів китайськими, а тоді КНДР передає свої снаряди росіянам. Така допомога від КНДР і Китаю є дуже важливою для країни-агресорки.

"Саме завдяки цій допомозі росіяни протримались зиму й досі штурмують на Сході України. Це якраз і свідчить про безпосередню участь Північної Кореї та Китаю у бойових діях проти України", – наголосив Роман Світан.

Чи може у Росії виникнути брак стволів

Така нестача в окупантів фіксується ще з 2023 року. Росіяни це розуміють, тому Владімір Путін та його міністри так часто їздили до Китаю та КНДР. Все це для того, щоб отримати снаряди та стволи.

Китайці також відправили росіянам додаткові станки для виробництва стволів. В окупантів серйозні проблеми з точністю стрільби, адже виготовлення стволів потребує технологічних рішень.

Попереду росіян чекають проблеми з технікою, зокрема з бойовими броньованими машинами, танками. До кінця 2024 року вони вийдуть на нульові складські ставки, тобто на їхніх складах не залишиться жодного робочого механізму для виконання бойових завдань,

– підкреслив військовий експерт.

Співпраця Росії з Китаєм та КНДР