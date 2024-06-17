Є безліч факторів, які впливають на ефективне використання боєкомплекту. Тому важливо відштовхуватись не від кількості наданих ворогу снарядів, а їх якості. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що корейські снаряди далеко не ефективні засоби ураження.
Дивіться також Як КНДР назбирала 5 мільйонів снарядів для Росії: Світан припустив, хто їй допоміг
Він наголосив, що таке судження підтверджують і українські військовослужбовці, і самі росіяни, які страшенно скаржаться на ці снаряди.
Вони не відповідають таблицям стрільби і їхня балістика зміщена, детонація потребує набагато більшої ефективності. До цих снарядів багато претензій,
– озвучив Тимочко.
Не вся ворожа артилерія може вистрілювати
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ підкреслив, що навіть наявність у ворога такої кількості артснарядів не свідчить про те, що вони всі будуть застосовані на фронті та принесуть бажаний росіянам результат.
"Той максимум, який вони могли включити – вони пустили в дію. Навіть якщо на складах є снаряди, це не означає, що вся їх наявна артилерія може вистрілювати. Крім того, зберігати на складах велику кількість снарядів поблизу лінії фронту – це прирікати її на ураження, тому постачання відповідної кількості снарядів не завжди означає, що вони надійдуть вчасно на поле бою, будуть задіяні та принесуть необхідний результат", – наголосив Тимочко.
Коротко про корейську зброю для Росії
- Росія і до цього постачання з КНДР вже використовувала зброю Північної Кореї. Враховуючи, що в Росії є нестача зброї власного виробництва, окупанти застосовують артснаряди низької якості, які надходять з Північної Кореї. Генштаб ЗСУ ще в грудні 2023 року повідомив, що стан цієї зброї незадовільний, адже були виявлені випадки їх розриву у стволах гармат та мінометів росіян. Подібні ситуації призводять до втрат і озброєння, і особового складу ворожої армії.
- Кількість артилерійських пострілів на фронті з боку країни-агресорки наразі не змінилася. Як було зафіксовано наприкінці 2023 року, так і нині окупанти в середньому за добу здійснюють 10 тисяч пострілів.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени Північноатлантичного альянсу занепокоєні тим, що Росія і КНДР співпрацюють в питаннях посилення спроможності країни-агресорки продовжувати вести війну в Україні. Президент США Джо Байден також зробив заяву, що світ буде реагувати на це і протидіяти країнам, які допомагають Росії.