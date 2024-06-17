Є безліч факторів, які впливають на ефективне використання боєкомплекту. Тому важливо відштовхуватись не від кількості наданих ворогу снарядів, а їх якості. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що корейські снаряди далеко не ефективні засоби ураження.

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Він наголосив, що таке судження підтверджують і українські військовослужбовці, і самі росіяни, які страшенно скаржаться на ці снаряди.

Вони не відповідають таблицям стрільби і їхня балістика зміщена, детонація потребує набагато більшої ефективності. До цих снарядів багато претензій,

– озвучив Тимочко.

Не вся ворожа артилерія може вистрілювати

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ підкреслив, що навіть наявність у ворога такої кількості артснарядів не свідчить про те, що вони всі будуть застосовані на фронті та принесуть бажаний росіянам результат.

"Той максимум, який вони могли включити – вони пустили в дію. Навіть якщо на складах є снаряди, це не означає, що вся їх наявна артилерія може вистрілювати. Крім того, зберігати на складах велику кількість снарядів поблизу лінії фронту – це прирікати її на ураження, тому постачання відповідної кількості снарядів не завжди означає, що вони надійдуть вчасно на поле бою, будуть задіяні та принесуть необхідний результат", – наголосив Тимочко.

Коротко про корейську зброю для Росії