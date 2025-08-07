Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що чоловіків вербувати легше, ніж жінок. Усе через те, що вони "хитріші" й швидше усвідомлюють, що відбувається.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Кирила Буданова журналістці Раміні Есхакзай.

Дивіться також ГУР має людей в Росії, які найбільші Z-патріоти, – Буданов про життя шпигунів

Кого легше завербувати?

На запитання, скільки часу потрібно для вербування людини, Буданов заявив, що "абсолютно по-різному".

Є велика різниця між вербувати, як то кажуть зараз модно "на удальонці", чи на наживо. Бо і ті, і ті способи використовуються,

– зазначив Буданов.

За словами очільника ГУР, вербування через технічні засоби відбувається дедалі частіше.

"Через те що це нібито легше зробити для людини, яка йде на те, що його вербують, в їх розумінні це більш безпечно. Але це більший ризик для оперативника, який це робить. Бо більше шансів, що ти попадеш в оперативну гру", – пояснив глава розвідки.

Він зауважив, що стосується безпосереднього особового контакту, то ефективність вербування залежить від статі людини.

Чоловіків (вербувати – 24 Канал) легше. Жінки, вони від природи хитрі і швидше розуміють, що відбувається. Набагато швидше,

– заявив Буданов.

Як виглядає процес вербування?

Буданов також розповів, що в процесі вербування ведеться пошук вразливостей в способі життя людини.

Випити – це ні про що. От якщо у людини є серйозні проблеми, він потенційно "клієнт" під вербування. Це стандартна практика. От, наприклад, він шукає гроші. Ігроман – це взагалі "те, що треба". Ігромани – це просто клондайк для вербувальної роботи,

– зазначив він.

Буданов також прокоментував, як вербувати ворожих агентів та обирати, з ким можна співпрацювати, з ким ні.

"Є цілі методи для цього. Але, бувають різні випадки. Агенти ж ворожі теж не дурні, давайте так скажемо. Ніхто не хоче програвати", – резюмував Буданов.

До слова, Буданов також розповів, що агенти ГУР є серед Z-патріотів. За його словами, такі часто стають передовиками російських наративів.