Залишилося 2 кроки до припинення бойових дій, – ексглава МЗС Кулеба

Переговорний процес щодо встановлення миру між Росією та Україною триває. Мирна угода, яку запропонували США викликала багато дискусії, зокрема щодо питань гарантій безпеки, територій і майбутньої підтримки України.

Україна як ніколи зараз близька до укладення мирної угоди з Росією, але залишилось зробити "два найважчі кроки". Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу заявив ексглава МЗС України Дмитро Кулеба.

Що означає "кінець війни"?

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що заяви президента США Дональда Трампа про "великий прогрес" у врегулюванні війни є частиною його політичного стилю і не завжди відображають реальний стан справ. Від першого дня після повернення Трампа до Овального кабінету той постійно говорить про рух уперед і позитивну динаміку.

Він нагадує в цьому сенсі мені Радянський Союз і будівництво комунізму. Ми весь час будували комунізм, рухалися і робили великий прогрес, але так нічого і не побудували,

– зауважив дипломат.

Водночас, попри риторику, нинішній етап переговорів є першою реальною спробою створити умови для припинення бойових дій.

Мовиться саме про припинення вогню, а не про завершення війни, і ці поняття, на думку Кулеби, принципово різні. Припинення вогню означає тимчасову паузу в бойових діях, тоді як припинення війни можливе лише тоді, коли президент Росії Володимир Путін змириться з тим, що Україна остаточно вийшла з-під впливу Москви.

Для України таким остаточним моментом стане набуття членства в Європейському Союзі. Адже війна стала можливою через те, що Кремль мав підстави вважати Україну "сірою зоною" або буфером між Росією та Європою, а отже – територією, яку можна забрати.

Коли ми опиняємось в ЄС, це вже перехід на нову якість. Оце буде кінець війни,

– підкреслив ексміністр МЗС.

Кулеба вважає, що нині відбувається серйозна і реальна спроба домовитися. Однак, в дипломатії діє правило, за яким нічого не можна вважати погодженим, доки не погоджені всі ключові питання.

"Можна пройти весь шлях, підійти до дверей і навіть відкрити ці двері, а поріг так і не переступити. Ми от зараз на тій фазі, коли ми стоїмо біля дверей. У нас залишилися відкрити двері і переступити їх. Але чи станеться це зараз? Під питанням", – вважає Кулеба.

Два ключові кроки

Переступити поріг означає розв'язати фундаментальне питання щодо території Донецької області, яка перебуває під контролем уряду України та де наразі тривають бойові дії.

Кулеба підкреслив, що для Вашингтона ключовим є досягнення результату, а не обслуговування виключно інтересів Москви.

Їм потрібен результат, щоб великий президент Трамп досягнув великого припинення вогню,

– додав він.

Саме тому американська позиція іноді збігається з російською, хоча насправді вона є самостійною і зумовленою прагматичними інтересами США.

Якщо Україна, Європа та Сполучені Штати досягнуть спільної домовленості, це означатиме відкриття дверей до припинення вогню. А якщо США зможуть переконати або змусити Росію погодитися з цією формулою та виконувати її, тоді, за словами Кулеби, Україна фактично переступить поріг.

У нас буквально два кроки, але це найтяжчі кроки,

– підсумував Кулеба.

Що відомо про хід переговорів наразі?