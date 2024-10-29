Мобілізація в Україні: коли буде ротація в ЗСУ і що для цього потрібно

Ротації в Збройних силах України будуть, коли для цього з’явиться ресурс. Щоб з’явився ресурс, комусь треба піти до війська.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України, полковник Вадим Сухаревський.

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Коли буде ротація в ЗСУ

Ротація – це кількісне і якісне співвідношення військ, яке спроможне забезпечити виконання завдань на визначеній ділянці, на визначеному фронті, а він у нас – декілька тисяч кілометрів. Для того, щоб цей ресурс з'явився, щонайменше треба комусь піти в армію. Щоб підрозділи можна було міняти й ротувати, треба кимось їх міняти,

– пояснив військовий.

На його думку, за майже три роки повномасштабної війни багато українців забули про рівень загрози, яка стоїть перед нами.

"На кону виживання не просто держави України – на кону виживання кожного з нас. І "де ротація", "змучився від війни", "не створений для неї", "не народжений" – це не ті канони, які зараз на часі. Ми не закінчили війну", – каже Вадим Сухаревський.

Ротація на фронті