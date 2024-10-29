Мобилизация в Украине: когда будет ротация в ВСУ и что для этого нужно
Источник:ТСН
Ротации в Вооруженных силах Украины будут, когда для этого появится ресурс. Чтобы появился ресурс, кому-то надо пойти в армию.
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, полковник Вадим Сухаревский.
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Когда будет ротация в ВСУ
Ротация – это количественное и качественное соотношение войск, которое способно обеспечить выполнение задач на определенном участке, на определенном фронте, а он у нас – несколько тысяч километров. Для того, чтобы этот ресурс появился, как минимум надо кому-то пойти в армию. Чтобы подразделения можно было менять и ротировать, надо кем-то их менять,
– объяснил военный.
По его мнению, за почти три года полномасштабной войны многие украинцы забыли об уровне угрозы, которая стоит перед нами.
"На кону выживание не просто государства Украины – на кону выживание каждого из нас. И "где ротация", "измучился от войны", "не создан для нее", "не рожден" – это не те каноны, которые сейчас актуальны. Мы не закончили войну", – говорит Вадим Сухаревский.
Ротация на фронте
- Как сообщили в Генштабе, сейчас идет плановая ротация подразделений, которые выполняли задачи в районах боевых действий с начала полномасштабного вторжения. Там заявили, что нашли возможности для того, чтобы вне очереди отправить бригады на отдых.
- Такое решение приняли, в частности, после того, как пересмотрели численность определенных подразделений, которые не участвуют в боевых действиях. Процесс ротации будет продолжаться и в дальнейшем.
- Президент Украины подписал новый закон о мобилизации. Он вступит в силу с 18 мая. После публикации документа Кабмин должен, в частности, в течение трех месяцев внести в Раду законопроекты, которые обеспечат ротацию, увольнение, а также реабилитацию военных во время военного положения.