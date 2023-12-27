Коли Україна вступить до ЄС: у Єврокомісії назвали можливі терміни

У грудні Європейська рада ухвалила важливе рішення щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу. Поки достеменно невідомо, коли саме наша держава стане членом ЄС.

Процес вступу України до Євросоюзу може зайняти від шести до одинадцяти років. Таку думку висловив голова представництва Європейської комісії в Австрії Мартін Зельмаєр.

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"Ми бачимо Україну в самому серці ЄС"

"Австрії знадобилося 6 років, Іспанії – 11. Україна може опинитися десь посередині", – сказав Зельмаєр.

Також політик спростував твердження, що початок переговорів нібито є "порожньою обіцянкою". Зокрема, зазначив, що переговори про вступ – конкретна обіцянка стати постійним членом європейської сім'ї. Втім, для цього необхідно рухатися в бік ЄС.

Ми бачимо Україну в самому серці ЄС. Переговори з нею є частиною нашої архітектури безпеки. Європа не повинна повертатися до похмурих часів XIX століття, коли агресор вторгається до свого сусіда, щоб анексувати землю,

– підкреслив голова представництва Європейської комісії в Австрії.

Також Зельмаєр зазначив, що з 2016 року Україна прийняла 70% законів ЄС. Водночас наголосив, ще багато чого необхідно зробити. Зокрема, незалежність судової системи та ефективність адміністрації, додав високопосадовець.

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"Стільки, скільки буде потрібно, щоб усі наші інтереси були враховані"