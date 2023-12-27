Когда Украина вступит в ЕС: в Еврокомиссии назвали возможные сроки

В декабре Европейский совет принял важное решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Пока неизвестно, когда именно наше государство станет членом ЕС.

Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять от шести до одиннадцати лет. Такое мнение высказал глава представительства Европейской комиссии в Австрии Мартин Зельмайер.

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"Мы видим Украину в самом сердце ЕС"

"Австрии понадобилось 6 лет, Испании – 11. Украина может оказаться где-то посередине", – сказал Зельмайер.

Также политик опроверг утверждение, что начало переговоров якобы является "пустым обещанием". В частности, отметил, что переговоры о вступлении – конкретное обещание стать постоянным членом европейской семьи. Впрочем, для этого необходимо двигаться в сторону ЕС.

Мы видим Украину в самом сердце ЕС. Переговоры с ней являются частью нашей архитектуры безопасности. Европа не должна возвращаться к мрачным временам XIX века, когда агрессор вторгается к своему соседу, чтобы аннексировать землю,

– подчеркнул глава представительства Европейской комиссии в Австрии.

Также Зельмайер отметил, что с 2016 года Украина приняла 70% законов ЕС. В то же время подчеркнул, что еще многое необходимо сделать. В частности, независимость судебной системы и эффективность администрации, добавил чиновник.

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"Столько, сколько потребуется, чтобы все наши интересы были учтены"