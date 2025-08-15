Військова Аліна Шух не вірить у швидке закінчення війни. Дівчина розповіла про можливі варіанти розвитку подій та висловила сподівання на позитивні для України результати дипломатичних переговорів.

Тимчасове "замороження" війни може зіграти ворогу на руку. Про це заявила військова Аліна Шух в інтерв'ю журналісту NV, передає 24 Канал.

Що сказала сержантка "Хартії" про припинення війни?

Нещодавно Аліна Шух повідомила про приєднання до 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Раніше дівчина активно займалася легкою атлетикою, неодноразово ставала чемпіонкою міжнародних стартів.

Зараз же вона служить старшим сержантом та працює з іноземними військовими. Дівчина зізнається, що не вірить у швидке завершення війни. Вона припускає, що може настати певна пауза у боях, але сама Аліна тимчасового припинення військових дій не бажає.

Не думаю, що вона завершиться ні через 10 років, ні через 50. Ми все одно будемо у стані війни, просто з певними паузами,

– сказала дівчина.

Пояснила це тим, що якою б складною не була ситуація на фронті нині, будь-яка зупинка й затягування часу може зіграти Росії тільки на користь. Адже ворожі війська в такому разі зможуть краще підготуватися до нових атак, в той час, як всередині нашої країни можуть початися внутрішні конфлікти, політичні суперечки.

У Росії ж, за її словами, "залізна рука" забезпечить максимальну готовність до чергового наступу.

Подальший розвиток подій залежатиме від дипломатичних переговорів. Вона сподівається, що будь-які домовленості будуть ухвалені на користь України. Водночас військова наголосила: зараз, безпосередньо на передовій, немає навіть натяку на припинення боїв.

До слова, командир 13-ї бригади НГУ "Хартія" полковник Максим Голубок, відомий за позивним "Альтаїр", поділився деталями боїв на Харківщині. Він розповів про тактику та хитрощі, до яких вдаються російські окупанти для просування.