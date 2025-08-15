Военная Алина Шух не верит в скорое окончание войны. Девушка рассказала о возможных вариантах развития событий и выразила надежду на положительные для Украины результаты дипломатических переговоров.

Временное "замораживание" войны может сыграть врагу на руку. Об этом заявила военная Алина Шух в интервью журналисту NV, передает 24 Канал.

Что сказала сержант "Хартии" о прекращении войны?

Недавно Алина Шух сообщила о присоединении к 13-й бригаде оперативного назначения НГУ "Хартия". Ранее девушка активно занималась легкой атлетикой, неоднократно становилась чемпионкой международных стартов.

Сейчас же она служит старшим сержантом и работает с иностранными военными. Девушка признается, что не верит в скорое завершение войны. Она предполагает, что может наступить определенная пауза в боях, но сама Алина временного прекращения военных действий не желает.

Не думаю, что она завершится ни через 10 лет, ни через 50. Мы все равно будем в состоянии войны, просто с определенными паузами,

– сказала девушка.

Объяснила это тем, что какой бы сложной ни была ситуация на фронте сейчас, любая остановка и затягивание времени может сыграть России только на пользу. Ведь вражеские войска в таком случае смогут лучше подготовиться к новым атакам, в то время, как внутри нашей страны могут начаться внутренние конфликты, политические споры.

У России же, по ее словам, "железная рука" обеспечит максимальную готовность к очередному наступлению.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от дипломатических переговоров. Она надеется, что любые договоренности будут приняты в пользу Украины. В то же время военная подчеркнула: сейчас, непосредственно на передовой, нет даже намека на прекращение боев.

