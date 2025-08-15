"Война не завершится даже через 10 лет": сержант НГУ рассказала о вероятном сценарии
- Алина Шух, сержант НГУ, не верит в скорое завершение войны, считая, что даже через 10 лет она не закончится, а паузы в военных действиях могут быть в пользу России.
- Она отмечает важность дипломатических переговоров для достижения положительных для Украины результатов, подчеркивая, что на передовой пока нет намеков на прекращение боев.
Военная Алина Шух не верит в скорое окончание войны. Девушка рассказала о возможных вариантах развития событий и выразила надежду на положительные для Украины результаты дипломатических переговоров.
Временное "замораживание" войны может сыграть врагу на руку. Об этом заявила военная Алина Шух в интервью журналисту NV, передает 24 Канал.
Читайте также Придется воевать минимум несколько лет, – военная "Анаконда" о конце войны
Что сказала сержант "Хартии" о прекращении войны?
Недавно Алина Шух сообщила о присоединении к 13-й бригаде оперативного назначения НГУ "Хартия". Ранее девушка активно занималась легкой атлетикой, неоднократно становилась чемпионкой международных стартов.
Сейчас же она служит старшим сержантом и работает с иностранными военными. Девушка признается, что не верит в скорое завершение войны. Она предполагает, что может наступить определенная пауза в боях, но сама Алина временного прекращения военных действий не желает.
Не думаю, что она завершится ни через 10 лет, ни через 50. Мы все равно будем в состоянии войны, просто с определенными паузами,
– сказала девушка.
Объяснила это тем, что какой бы сложной ни была ситуация на фронте сейчас, любая остановка и затягивание времени может сыграть России только на пользу. Ведь вражеские войска в таком случае смогут лучше подготовиться к новым атакам, в то время, как внутри нашей страны могут начаться внутренние конфликты, политические споры.
У России же, по ее словам, "железная рука" обеспечит максимальную готовность к очередному наступлению.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от дипломатических переговоров. Она надеется, что любые договоренности будут приняты в пользу Украины. В то же время военная подчеркнула: сейчас, непосредственно на передовой, нет даже намека на прекращение боев.
К слову, командир 13-й бригады НГУ "Хартия" полковник Максим Голубок, известный по позывному "Альтаир", поделился деталями боев на Харьковщине. Он рассказал о тактике и хитрости, к которым прибегают российские оккупанты для продвижения.