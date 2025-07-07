Такое мнение высказала военная Дарья с позывным "Анаконда" в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
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Когда может закончиться война
Дарья вступила в ряды ВСУ в 2024 году: девушка приняла решение вопреки почти всем родственникам. Впоследствии "Анаконда" стала аэроразведчицей и единственной девушкой-пилотом в батальоне беспилотных систем.
В интервью военная рассказала, что все еще верит в скорое завершение войны.
Но, глядя на ситуацию на фронте сейчас, то, по моему мнению, еще придется воевать минимум несколько лет. Быстрого окончания пока не видно, к сожалению,
– добавила она.
Дарья отметила, что даже после завершения войны она хотела бы и в дальнейшем работать в сфере беспилотников.
Возможно, мне выпадет шанс обучать людей, делиться опытом. Вот это то, что мне очень нравится,
– объяснила девушка.
В то же время в других направлениях "Анаконда" себя пока не представляет.
К слову, производство украинских дронов выросло на 900% за год. Сейчас эксперты советуют инвестировать в технологии и защиту разработок для еще лучших результатов.