Такое мнение высказала военная Дарья с позывным "Анаконда" в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Когда может закончиться война

Дарья вступила в ряды ВСУ в 2024 году: девушка приняла решение вопреки почти всем родственникам. Впоследствии "Анаконда" стала аэроразведчицей и единственной девушкой-пилотом в батальоне беспилотных систем.

В интервью военная рассказала, что все еще верит в скорое завершение войны.

Но, глядя на ситуацию на фронте сейчас, то, по моему мнению, еще придется воевать минимум несколько лет. Быстрого окончания пока не видно, к сожалению,

– добавила она.

Дарья отметила, что даже после завершения войны она хотела бы и в дальнейшем работать в сфере беспилотников.

Возможно, мне выпадет шанс обучать людей, делиться опытом. Вот это то, что мне очень нравится,

– объяснила девушка.

В то же время в других направлениях "Анаконда" себя пока не представляет.

К слову, производство украинских дронов выросло на 900% за год. Сейчас эксперты советуют инвестировать в технологии и защиту разработок для еще лучших результатов.