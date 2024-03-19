Туреччина сподівається на кінець війни до 2025 року

Міністр закордонних справ Туреччини висловив сподівання на завершення війни Росії проти України до 2025 року. У Анкарі вкотре наголосили на необхідності миру, не деталізуючи, як саме його можливо досягти в теперішніх обставинах.

Туреччина виступила з досить оптимістичним прогнозом щодо російсько-української війни. Хакан Фідан, голова МЗС країни, висловив надію на мирне врегулювання ситуації до 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на CNN Turk і Turkrus.

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Мир у 2025 – надія Туреччини

За словами Фідана, Туреччина активно закликає до миру, використовуючи різні міжнародні платформи, зокрема, НАТО та Європейський Союз. Посадовець акцентував, що війна перетворилася на затяжний конфлікт, що призводить до значних втрат для обох сторін.

Цей рік складний, сподіваємося на мир у 2025 році. Війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості,

– заявив Фідан.

Міністр також висловив занепокоєння щодо можливості розповсюдження війни на ширший регіон, що може мати непередбачувані наслідки. Він закликав Європу приділити більше уваги ситуації в Україні, оскільки ризики поширення війни є високими.

Анкара, яка виступає за мирне врегулювання, хоче відігравати роль посередника. Зусилля країни спрямовані на деескалацію напруженості та пошук шляхів до мирного діалогу. Водночас для України є принциповою позиція не сідати за один стіл з вбивцями , про що говорив Зеленський.

Фідан наголосив, що війна на виснаження не приносить перемоги жодній зі сторін, а лише поглиблює гуманітарну кризу та економічні втрати. Він закликав міжнародну спільноту активізувати свої зусилля для досягнення сталого миру в регіоні.

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