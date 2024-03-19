Турция надеется на конец войны до 2025 года

Министр иностранных дел Турции выразил надежду на завершение войны России против Украины до 2025 года. В Анкаре в очередной раз подчеркнули необходимость мира, не детализируя, как именно его можно достичь в нынешних обстоятельствах.

Турция выступила с достаточно оптимистичным прогнозом относительно российско-украинской войны. Хакан Фидан, глава МИД страны, выразил надежду на мирное урегулирование ситуации до 2025 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN Turk і Turkrus.

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Мир в 2025 – надежда Турции

По словам Фидана, Турция активно призывает к миру, используя различные международные платформы, в частности, НАТО и Европейский Союз. Чиновник акцентировал, что война превратилась в затяжной конфликт, что приводит к значительным потерям для обеих сторон.

Этот год сложный, надеемся на мир в 2025 году. Война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества,

– заявил Фидан.

Министр также выразил обеспокоенность относительно возможности распространения войны на более широкий регион, что может иметь непредсказуемые последствия. Он призвал Европу уделить больше внимания ситуации в Украине, поскольку риски распространения войны являются высокими.

Анкара, которая выступает за мирное урегулирование, хочет играть роль посредника. Усилия страны направлены на деэскалацию напряженности и поиск путей к мирному диалогу. В то же время для Украины является принципиальной позиция не садиться за один стол с убийцами , о чем говорил Зеленский.

Фидан отметил, что война на истощение не приносит победы ни одной из сторон, а только углубляет гуманитарный кризис и экономические потери. Он призвал международное сообщество активизировать свои усилия для достижения устойчивого мира в регионе.

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