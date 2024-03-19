Турция выступила с достаточно оптимистичным прогнозом относительно российско-украинской войны. Хакан Фидан, глава МИД страны, выразил надежду на мирное урегулирование ситуации до 2025 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN Turk і Turkrus.
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Мир в 2025 – надежда Турции
По словам Фидана, Турция активно призывает к миру, используя различные международные платформы, в частности, НАТО и Европейский Союз. Чиновник акцентировал, что война превратилась в затяжной конфликт, что приводит к значительным потерям для обеих сторон.
Этот год сложный, надеемся на мир в 2025 году. Война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества,
– заявил Фидан.
Министр также выразил обеспокоенность относительно возможности распространения войны на более широкий регион, что может иметь непредсказуемые последствия. Он призвал Европу уделить больше внимания ситуации в Украине, поскольку риски распространения войны являются высокими.
Фидан отметил, что война на истощение не приносит победы ни одной из сторон, а только углубляет гуманитарный кризис и экономические потери. Он призвал международное сообщество активизировать свои усилия для достижения устойчивого мира в регионе.
Что говорил Эрдоган
- Турция готова выступать в качестве посредника в переговорах между Украиной и Россией, предлагая свою территорию для диалога. Президент Эрдоган выразил готовность принимать мирный саммит, подчеркивая важность дипломатических усилий обеих сторон.
- Владимир Зеленский, президент Украины, во время визита в Турцию обсудил с Эрдоганом вопросы мирного урегулирования. Глава нашего государства заявил о подготовке к мирному саммиту в Швейцарии, но выразил сомнение относительно участия России без предварительной подготовки детального плана мира.
- Позиции лидеров Украины и Турции расходятся относительно формата и участников будущих переговоров. Зеленский акцентирует на невозможности привлечения к диалогу представителей России в то время, как Эрдоган не исключает привлечения России.