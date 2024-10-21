Металургійний комбінат імені Ілліча у Маріуполі контролюють соратники Кадирова, – WSJ

Розташований в окупованому Маріуполі Металургійний комбінат імені Ілліча зараз може перебувати під контролем Рамзана Кадирова та наближених до нього осіб. Раніше завод входив до групи компаній "Метінвест" Ріната Ахмєтова.

На відміну від "Азовсталі", меткомбінат Ілліча не був повністю знищеним, чим, схоже, скористалися кадирівці. Про це пише The Wall Street Journal.

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Обладнання з комбінату розпродують

Комбінат імені Ілліча, попри часткові руйнування, зберіг свою функціональність. Але посіпаки Кадирова наразі займаються продажем усього обладнання.

"Згідно з даними нинішніх і колишніх менеджерів комбінату і російських корпоративних документів, чеченський ватажок Рамзан Кадиров і його соратники вивозять і розпродають сучасне металургійне обладнання комбінату, відправляють металолом до Росії для використання автовиробниками, що потрапили під санкції, а також продають промислові гази для космічної програми Москви", – пише видання.

Там зауважили, що у березні 2024 року окупаційна влада Маріуполя прозвітувала, що пів року із заводу відправили 130 тисяч тонн побічних продуктів заліза. Усе це оцінили приблизно у 16 мільйонів доларів.

Також, як тоді повідомляв "Метінвест" на комбінаті демонтували виробничу лінію. Її вартість – 220 мільйонів доларів.

Ця ситуація підкреслює цинізм російської окупаційної влади, яка замість обіцяної відбудови зруйнованих українських міст, займається їхнім розграбуванням. Ресурси цих міст експлуатуються в інтересах лояльних до Кремля злочинців, таких як Кадиров, якому Путін дозволяє чинити тотальне свавілля,

– відреагували на це у Центрі протидії дезінформації.

Що відомо про нових "власників" комбінату

За даними The Wall Street Journal, у серпні 2022 року у Росії зареєстрували компанію ТОВ "ММК імені Ілліча", яка взяла під контроль завод та одразу зайнялася експортом сталі, що залишалася на неробочому заводі.

Заснували цю компанію 25-річний син російського політика Валіда Геремєєва Валід Вахитович Корчагін та уродженець Макіївки, який тривалий час підтримує зв'язки з ворожою армією, Юрій Мурай.

"Захоплення заводу імені Ілліча тим самим кланом, який захопив його військовим шляхом, відображає давню практику Вагнера в Африці, куди він приманював найманців в обмін на контроль над цінними природними ресурсами", – зауважили в WSJ.

Там також додали, що у 2023 році частка Корчагіна перейшла до нового співвласника заводу Алаша Дадашова. Він є соратником Кадирова та керує московським відділенням чеченського клубу бойових мистецтв. Окрім цього, через ТОВ "Технічні матеріали" Дадашов продає ще й промисловий газ з Маріуполя. Є докази, що його клієнтом, зокрема, є "Роскосмос".

Тим часом син Геремеєва продовжує "керувати" заводом і нібито має плани відновити його роботу до 2026 року.