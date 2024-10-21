Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе контролируют соратники Кадырова, – WSJ

Расположенный в оккупированном Мариуполе Металлургический комбинат имени Ильича сейчас может находиться под контролем Рамзана Кадырова и приближенных к нему лиц. Ранее завод входил в группу компаний "Метинвест" Рината Ахметова.

В отличие от "Азовстали", меткомбинат Ильича не был полностью уничтоженным, чем, похоже, воспользовались кадыровцы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Оборудование с комбината распродают

Комбинат имени Ильича, несмотря на частичные разрушения, сохранил свою функциональность. Но приспешники Кадырова сейчас занимаются продажей всего оборудования.

"Согласно данным нынешних и бывших менеджеров комбината и российских корпоративных документов, чеченский главарь Рамзан Кадыров и его соратники вывозят и распродают современное металлургическое оборудование комбината, отправляют металлолом в Россию для использования автопроизводителями, попавших под санкции, а также продают промышленные газы для космической программы Москвы", – пишет издание.

Там отметили, что в марте 2024 года оккупационные власти Мариуполя отчитались, что полгода с завода отправили 130 тысяч тонн побочных продуктов железа. Все это оценили примерно в 16 миллионов долларов.

Также, как тогда сообщал "Метинвест" на комбинате демонтировали производственную линию. Ее стоимость – 220 миллионов долларов.

Эта ситуация подчеркивает цинизм российской оккупационной власти, которая вместо обещанного восстановления разрушенных украинских городов, занимается их разграблением. Ресурсы этих городов эксплуатируются в интересах лояльных к Кремлю преступников, таких как Кадыров, которому Путин позволяет творить тотальный произвол,

– отреагировали на это в Центре противодействия дезинформации.

Что известно о новых "владельцах" комбината

По данным The Wall Street Journal, в августе 2022 года в России зарегистрировали компанию ООО "ММК имени Ильича", которая взяла под контроль завод и сразу занялась экспортом стали, что оставалась на нерабочем заводе.

Основали эту компанию 25-летний сын российского политика Валида Геремеева Валид Вахитович Корчагин и уроженец Макеевки, который длительное время поддерживает связи с вражеской армией, Юрий Мурай.

"Захват завода имени Ильича тем самым кланом, который захватил его военным путем, отражает давнюю практику Вагнера в Африке, куда он приманивал наемников в обмен на контроль над ценными природными ресурсами", – отметили в WSJ.

Там также добавили, что в 2023 году доля Корчагина перешла к новому совладельцу завода Алашу Дадашову. Он является соратником Кадырова и руководит московским отделением чеченского клуба боевых искусств. Кроме этого, через ООО "Технические материалы" Дадашов продает еще и промышленный газ из Мариуполя. Есть доказательства, что его клиентом, в частности, является "Роскосмос".

Между тем сын Геремеева продолжает "управлять" заводом и якобы имеет планы возобновить его работу до 2026 года.