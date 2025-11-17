Діліться думкою і приєднуйтеся до дискусій: 24 Канал запустив коментування новин на сайті

24 Канал запускає нову функцію, яка дозволить читачам активно долучатися до обговорення важливих подій. Тепер кожен охочий зможе залишати коментарі під нашими новинами та статтями на сайті.

Завдяки цьому можна перетворити пасивне читання на справжній діалог з редакцією та іншими користувачами. Як працює нова функція на сайті 24 Каналу – розповідаємо далі.

Зверніть увагу Налаштуйте свою стрічку новин: 24 Канал запустив персональні кабінети для читачів

Як коментувати новини на сайті 24 Каналу?

Залишити коментар на сайті 24 Каналу легко: достатньо лише авторизуватися. Для цього натисніть кнопку "Увійдіть, щоб залишити коментар", яка розміщена на сторінці під новиною.

Увійдіть, щоб залишити коментар / Скриншот 24 Каналу

Оберіть зручний для вас спосіб авторизації: за номером телефону, через Google, Facebook, e-mail чи Apple. Вкажіть своє ім'я або нікнейм – вони відображатимуться поруч з вашими коментарями. І натисніть кнопку "Завершити".

Діліться своєю думкою у коментарях / Скриншоти 24 Каналу

Зауважимо, поки коментарі доступні лише на основному домені 24 Каналу та на розділі Економіка.

Важливо! Така авторизація дає можливість не лише писати коментарі на сайті 24 Каналу, а і створити власний персональний кабінет.

У персональному кабінеті на сайті 24 Каналу кожен може налаштувати новини під себе – обрати лише ті теми, які для вас справді актуальні. На основі цього формується унікальна стрічка без зайвих матеріалів й інформаційного шуму, що робить користування сайтом швидшим і комфортнішим.

Налаштуйте свою стрічку новин у персональному кабінеті / Колаж 24 Каналу

Долучіться до Спільноти 24. Налаштуйте персональну стрічку новин, залишайте коментарі під матеріалами на сайті 24 Каналу і приєднуйтеся до дискусій, бо ваша думка для нас справді важлива.