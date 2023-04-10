Комітет Ради підтримав звернення до Кабміну про виселення УПЦ МП з Почаївської лаври
Джерело:Верховна Рада України
Члени Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики погодили звернення Верховної Ради про розірвання з УПЦ МП договору оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври. Це рішення прийняли на засіданні ще 7 квітня.
У своїй постанові ВР пропонує звернутися до Уряду щодо невідкладної перевірки дотримання умов договору про користування Почаївською Свято-Успенською лаврою. Перевірятимуть також стан іншого майна лаври, яке є державною власністю.
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Раді пропонують ухвалити відповідний законопроєкт
Додамо, що у проєкті, який подала народна депутатка Наталія Піпа, зазначено, що такі дії необхідні, аби захистити національний простір, запобігти проявам інформаційної пропаганди представниками УПЦ, а також відновити законну та історичну справедливість.
Комітет рекомендував депутатам затвердити рекомендацію Кабінету Міністрів розірвати договір оренди комплексів споруд Почаївської лаври в Тернопільській області з Українською православною церквою Московського патріархату.
У пояснювальній записці зазначають, що Почаївська лавра в тимчасовому володінні Московського патріархату стала джерелом впливу "русского мира" на території України, "форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння й розбрату".
Слід зауважити, що до комплексу Почаївської лаври входить 18 будівель, 2003 року його передали в оренду МП на 49 років.
Доля Почаївської лаври: що відомо
- 28 березня синод Православної церкви України утворив в Почаївській лаврі релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)". Очолив її митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук пояснював, що, якщо держава розірве оренду з УПЦ МП, то тоді парафія ПЦУ зможе проводити службу в Почаївській лаврі.
- Раніше глава Мінкульту Олександр Ткаченко розповів, що між урядом Азарова та УПЦ МП була укладена угода на 49 років щодо оренди Почаївської лаври. Сталося це у 2003 році, тобто договір діє до 2052 року.
- Вже 15 березня міністр культури заявив, що відомство розпочинає процес повернення майна у Свято-Успенській Почаївській лаврі, якою зараз користується УПЦ МП.
- За словами Ткаченка, через дії намісника Почаївської лаври буде відкрита кримінальна справа щодо перешкоджання користування майном держави.