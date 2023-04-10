Комитет Рады поддержал обращение в Кабмин о выселении УПЦ МП из Почаевской лавры

Члены Комитета по гуманитарной и информационной политике согласовали обращение Верховной Рады о расторжении с УПЦ МП договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры. Это решение приняли на заседании еще 7 апреля.

В своем постановлении ВР предлагает обратиться к Правительству по поводу неотложной проверки соблюдения условий договора о пользовании Почаевской Свято-Успенской лаврой. Проверят также состояние другого имущества лавры, которое является государственной собственностью.

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Раде предлагают принять соответствующий законопроект

Добавим, что в проекте, который подала народная депутат Наталья Пипа, отмечено, что такие действия необходимы, чтобы защитить национальное пространство, предотвратить проявления информационной пропаганды представителями УПЦ, а также восстановить законную и историческую справедливость.

Комитет рекомендовал депутатам утвердить рекомендацию Кабинета Министров расторгнуть договор аренды комплексов зданий Почаевской лавры в Тернопольской области с Украинской православной церковью Московского патриархата.

В пояснительной записке отмечают, что Почаевская лавра во временном владении Московского патриархата стала источником влияния "русского мира" на территории Украины, "форпостом антиукраинских сил и центром межконфессионального противостояния и раздора".

Следует отметить, что в комплекс Почаевской лавры входит 18 зданий, в 2003 году он был передан в аренду МП на 49 лет.

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