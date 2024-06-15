Буде чітка позиція: відомо перші деталі щодо спільного комюніке на Саміті миру

Серед учасників Саміту миру у Швейцарії наразі є чітка позиція стосовно спільного комюніке. Підтримати його зможуть всі охочі.

Зокрема, це стосується й країн, які з тих чи інших причин не були присутні на заході. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає 24 Канал.

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Щодо комюніке є чітка позиція

Андрій Єрмак прокоментував повідомлення швейцарських ЗМІ про те, що спільне комюніке Саміту миру ще не узгоджено, і зокрема й те, що серед учасників наразі тривають дебати стосовно деяких окремих елементів тексту.

Чітка позиція по комюніке є, воно розповсюджене серед учасників. Ми очікуємо, що більшість країн приєднається до нього. До нього зможуть приєднатися навіть ті країни, які не приїхали на цей саміт,

– заявив керівник Офісу президента.

За його словами, дуже скоро ми побачимо перелік країн, які приєдналися до цього комюніке. Втім, у цих процесах до останньої хвилини йде узгодження, але глобальних питань немає, оскільки в України є власна чітка позиція.

Як пояснив український посадовець, для того, аби доєднатися до спільного комюніке саміту миру країнам та їх лідерам буде достатньо зробити офіційну заяву про підтримку.

Що відомо про цьогорічний Саміт миру у Швейцарії: головне

У мирній конференції візьмуть участь 100 делегацій. Усім присутнім нададуть можливість висловити своє бачення справедливого і сталого миру в Україні.

У перший день мирного саміту 15 червня відбудеться символічний приїзд представників різних країн, обговорення ключових точок й векторів розвитку того, що проговорюватиметься завтра. А перші результати Глобального саміту миру будуть вже 16 червня.

Варто зазначити, що на обговорення буде винесено 3 ключових питання. Зокрема, продовольчої безпеки та судноплавства, ядерної безпеки, повернення полонених у форматі всіх на всіх, а також повернення українських дітей.

Перед початком інавгураційного Саміту миру Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд. Під час зустрічі вони обговорили останні приготування й технічні деталі організації Саміту, фіналізували підсумкове комюніке та приділили окрему увагу подальшому плану дій.