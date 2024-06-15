Будет четкая позиция: известны первые детали относительно совместного коммюнике на Саммите мира

Среди участников Саммита мира в Швейцарии пока есть четкая позиция относительно общего коммюнике. Поддержать его смогут все желающие.

В частности, это касается и стран, которые по тем или иным причинам не присутствовали на мероприятии. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает 24 Канал.

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По коммюнике есть четкая позиция

Андрей Ермак прокомментировал сообщение швейцарских СМИ о том, что общее коммюнике Саммита мира еще не согласовано, и в том числе и то, что среди участников сейчас продолжаются дебаты относительно некоторых отдельных элементов текста.

Четкая позиция по коммюнике есть, оно распространено среди участников. Мы ожидаем, что большинство стран присоединится к нему. К нему смогут присоединиться даже те страны, которые не приехали на этот саммит,

– заявил руководитель Офиса Президента.

По его словам, очень скоро мы увидим перечень стран, которые присоединились к этому коммюнике. Впрочем, в этих процессах до последней минуты идет согласование, но глобальных вопросов нет, поскольку у Украины есть собственная четкая позиция.

Как пояснил украинский чиновник, для того, чтобы присоединиться к общему коммюнике саммита мира странам и их лидерам будет достаточно сделать официальное заявление о поддержке.

Что известно о нынешнем Саммите мира в Швейцарии: главное

В мирной конференции примут участие 100 делегаций. Всем присутствующим предоставят возможность высказать свое видение справедливого и устойчивого мира в Украине.

В первый день мирного Саммита, 15 июня, состоится символический приезд представителей разных стран, обсуждение ключевых точек и векторов развития того, что будет проговариваться завтра. А первые результаты Глобального саммита мира будут уже 16 июня.

Стоит отметить, что на обсуждение будет вынесено 3 ключевых вопроса. В частности, продовольственной безопасности и судоходства, ядерной безопасности, возвращение пленных в формате всех на всех, а также возвращение украинских детей.

Перед началом инаугурационного Саммита мира Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Во время встречи они обсудили последние приготовления и технические детали организации Саммита, финализировали итоговое коммюнике и уделили особое внимание дальнейшему плану действий.