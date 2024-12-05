Джонсон не буде голосувати за 24 мільярди доларів для України: що це означає на практиці

Спікер Джонсон оголосив, що не буде ставити на голосування новий пакет допомоги для України від поки ще чинного президента Джо Байдена на 24 мільярди доларів. Що це означає на практиці?

Про це пише Петро Олещук, передає 24 Канал.

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Що означає на практиці відмова виносити на голосування пропозицію Байдена

Який сенс затребувати додаткове фінансування, якщо раніше у Пентагоні неодноразово заявляли, що не встигнуть "освоїти" навіть виділені раніше кошти до кінця каденції Байдена?

Чи були хоч мінімальні шанси розгляду питання республіканською більшістю у Палаті представників до інаугурації Трампа? Їх просто не було. Ясно, що республіканці залишають свободу маневру для свого лідера.

То навіщо це все? Очевидно, для того, щоб закріпити тезу: "Адміністрація Байдена до останнього боролася за Україну". Хоча було б значно краще, аби вони робили відповідні кроки вчасно.

Те саме стосується і повторення Салліваном, Блінкеном та іншими тез про "необхідність пониження мобілізаційного віку в Україні". Під що його понижувати? Нам хтось може пообіцяти якусь надійність у новому році з озброєнням?

Але адміністрація Байдена просто хоче, щоб всі думали: вони зробили для перемоги України все, але українці не захотіли знижувати вік мобілізації й тому її не здобули. Тут простий розрахунок, що запам'ятається останнє, а не три роки "деескалації".

Коротко кажучи, йдуть – і хай собі йдуть. Не треба зважати на всі ці американські політичні ігри.