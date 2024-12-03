Для чого Шольцу був візит до Києва

Ще перед зустріччю Олафа Шольца та Володимира Зеленського спостерігачі намагалися зрозуміти про що вони будуть конфіденційно розмовляти після того, як Шольц говорив з Владіміром Путіним. Вони вважають, що Шольцу цікаво дізнатися, на які поступки готовий піти Київ, якщо перемовини про закінчення російсько-української війни все ж таки відбудуться. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Читайте також Що ще міг обговорювати Шольц під час візиту до Києва, окрім військової допомоги

Але я погоджуюся з німецькими журналістами, які вважають приїзд Шольца до Києва цинічним і таким, який не має ніякого стосунку до реалій російсько-української війни. Канцлер вже перебуває у режимі передвиборчої боротьби після розвалу власної коаліції та висунення соціал-демократами на посаду очільника німецького уряду. Великих перспектив знову стати очільником уряду у нього немає.

Зараз найбільш очевидним кандидатом на посаду канцлера після дострокових виборів до Бундестагу вважається лідер Християнського-демократичного союзу Фрідріх Мерц. Він якраз і наполягає на тому, щоб Україна отримала ракети Taurus, які категорично відмовляється надати Шольц.

Шольц звинувачує Мерца у тому, що він може сприяти небезпечній ескалації у стосунках з ядерною державою, а Мерц підкреслює, що такий страх у політичній генетиці соціал-демократів, яких очолює Шольц.

У цій ситуації канцлеру просто необхідно було прибути до Києва, щоб продемонструвати дві речі:

Україна залишається пріоритетом його зовнішньої політики;

саме він, а не Мерц, розуміє, як "правильно" допомагати Україні, щоб не викликати серйозної ескалації у стосунках між Німеччиною і Росією.

Неправильний тренд на Заході

Про якісь реальні зрушення щодо постачання Taurus до української армії під час цього візиту не варто було й думати. Шольц якраз і прибув до Києва, щоб Україна не отримала Taurus. Якщо уявити, що його партія переможе на федеральних виборах, що малоймовірно, то він буде дотримуватися цієї своєї політичної лінії.

Можна сказати, що Шольц просто використовує цю поїздку і свій діалог з Зеленським у власних внутрішньополітичних цілях, які не стосуються російсько-української війни. Шольц – не перший західний політик, який саме так ставиться до приїздів в Україну.

Варто нагадати, як використав зустріч з Зеленським прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який під фанфари прибув до Києва у перші дні свого головування у Євросоюзі. Та не встигли у Києві і європейських столицях порадіти з конструктивності Орбана, як той вибрався до Москви для перемовин з Путіним. Можна сказати, що розмова з Зеленським, з погляду Орбана, легітимізувала його поїздку до Москви й розмову з тим, з ким він насправді бажав розмовляти

Шольц діє у зворотньому напрямку – він спочатку зруйнував дипломатичну ізоляцію Путіна на Заході. Тепер розмовою з Зеленським він наче легітимізував розмову з Путіним. Хоча очевидно, що під час цієї розмови Шольц нічого не добився від російського президента, хіба що вислухав його умови щодо закінчення російсько-української війни, які нічим не відрізняються від тих ультиматумів, які Путін висував Україні ще на початку 2022 року.

Рекомендуємо Невизначеність, кризи й конфлікти: що чекає на світ у 2025 році

Після того, як Шольц відвідав Київ, може здаватися, що у його рішенні знову розмовляти з Путіним нема нічого драматичного. Мовляв, це просто частина зусиль, які мають призвести до зупинення російсько-української війни у новому тренді, який визначився на Заході після того, як Дональд Трамп переміг на виборах президента США.

Однак насправді новим трендом має бути усвідомлення європейцями того, як вони зможуть протистояти діям, які новий президент США може здійснити з метою домовитися з Путіним коштом України та європейської безпеки. Наскільки країни ЄС зможуть допомагати Україні у разі, якщо американської допомоги більше не буде.

У такій ситуації, щоб там не думав Шольц, без Taurus не обійтися. Саме тому для України було б краще, щоб новий німецький уряд очолив Мерц, а не Шольц.