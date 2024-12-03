Керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в розмові з 24 Каналом озвучив, що не виключає того, що Олаф Шольц приїхав говорити з Зеленським в тому числі й з цього приводу.

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Позиція Шольца змінилася

Клочок нагадав, що нещодавно була проведена телефона розмова між Зеленським і канцлером Німеччини, під час якої вони обговорили дзвінок Шольца до Путіна. Не все було сказано під час тієї розмови телефоном, а ймовірно було озвучено вже під час зустрічі в Києві.

"Це все означає, що Шольц просуватиме мирний трек, але бачу в соцмережах ширяться висловлювання, що буцімто запропонований ним мир Україні невигідний, однак треба реально оцінювати ситуацію, яка зараз склалася. Не думаю, що Шольц зацікавлений у тому, щоб Україна підписала невигідну угоду", – вважає Клочок.

Канцлер Німеччини чітко озвучив російському диктатору, що допомога Україні буде надходити й надалі. Керівник центру громадської аналітики "Вежа" нагадав, що висловлювання Шольца у 2022 році й зараз у 2024 році – це дві різних позиції.

Тоді Шольц телефонував Путіну, як і Макрон, ледь не щодня, намагався про щось домовитися. Зараз все вказує на те, що Німеччина чітко заявила, що Росія їй не друг і не союзник, а ворожа країна,

– наголосив Клочок.

Шольц може бути ініціатором проведення переговорів

Клочок не сумнівається, що Шольц має певні обговорені позиції з адміністрацією чинного президента США Джозефа Байдена і в тому числі він розуміє позицію нового лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Зараз, зі слів Клочка, канцлер Німеччини виступатиме ініціатором проведення переговорів. Свого часу він говорив про необхідність формування переговорної групи з-поміж низки країн.

"Його візит може бути пов'язаний з можливим початком переговорного процесу. Багато моїх колег вважають, як і я, що Кремль зацікавлений в перемовинах, попри те, що Росія досягає успіхів на Сході, але привид у вигляді 50 доларів за барель нафти нікуди не зник і для Москви це велика загроза", – зазначив Клочок.

Особливо беручи до уваги, що в Росії заклали в державному бюджеті вартість нафти у розмірі орієнтовно 65 доларів за барель, а оборонні видатки на наступний рік збільшили. Економічний складник, на думку Клочка, стане визначальним й буде підштовхувати Путіна до переговорів.