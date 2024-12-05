Про це пише Петро Олещук, передає 24 Канал.

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Що означає на практиці відмова виносити на голосування пропозицію Байдена

Який сенс затребувати додаткове фінансування, якщо раніше у Пентагоні неодноразово заявляли, що не встигнуть "освоїти" навіть виділені раніше кошти до кінця каденції Байдена?

Чи були хоч мінімальні шанси розгляду питання республіканською більшістю у Палаті представників до інаугурації Трампа? Їх просто не було. Ясно, що республіканці залишають свободу маневру для свого лідера.

То навіщо це все? Очевидно, для того, щоб закріпити тезу: "Адміністрація Байдена до останнього боролася за Україну". Хоча було б значно краще, аби вони робили відповідні кроки вчасно.

Те саме стосується і повторення Салліваном, Блінкеном та іншими тез про "необхідність пониження мобілізаційного віку в Україні". Під що його понижувати? Нам хтось може пообіцяти якусь надійність у новому році з озброєнням?

Але адміністрація Байдена просто хоче, щоб всі думали: вони зробили для перемоги України все, але українці не захотіли знижувати вік мобілізації й тому її не здобули. Тут простий розрахунок, що запам'ятається останнє, а не три роки "деескалації".

Коротко кажучи, йдуть – і хай собі йдуть. Не треба зважати на всі ці американські політичні ігри.