Об этом пишет Петр Олещук, передает 24 Канал.

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Что означает на практике отказ выносить на голосование предложение Байдена

Какой смысл требовать дополнительное финансирование, если ранее в Пентагоне неоднократно заявляли, что не успеют "освоить" даже выделенные ранее средства до конца каденции Байдена?

Были ли хоть минимальные шансы рассмотрения вопроса республиканским большинством в Палате представителей до инаугурации Трампа? Их просто не было. Ясно, что республиканцы оставляют свободу маневра для своего лидера.

Так зачем это все? Очевидно, для того, чтобы закрепить тезис: "Администрация Байдена до последнего боролась за Украину". Хотя было бы значительно лучше, чтобы они делали соответствующие шаги вовремя.

То же касается и повторения Салливаном, Блинкеном и другими тезисов о "необходимости понижения мобилизационного возраста в Украине". Под что его понижать? Нам кто-то может пообещать какую-то надежность в новом году с вооружением?

Но администрация Байдена просто хочет, чтобы все думали: они сделали для победы Украины все, но украинцы не захотели снижать возраст мобилизации и поэтому ее не получили. Тут простой расчет, что запомнится последнее, а не три года "деэскалации".

Коротко говоря, идут – и пусть себе идут. Не надо считаться со всеми этими американскими политическими играми.