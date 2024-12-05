Джонсон не будет голосовать за 24 миллиарда долларов для Украины: что это означает на практике

Спикер Джонсон объявил, что не будет ставить на голосование новый пакет помощи для Украины от пока еще действующего президента Джо Байдена на 24 миллиарда долларов. Что это означает на практике?

Об этом пишет Петр Олещук, передает 24 Канал.

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Что означает на практике отказ выносить на голосование предложение Байдена

Какой смысл требовать дополнительное финансирование, если ранее в Пентагоне неоднократно заявляли, что не успеют "освоить" даже выделенные ранее средства до конца каденции Байдена?

Были ли хоть минимальные шансы рассмотрения вопроса республиканским большинством в Палате представителей до инаугурации Трампа? Их просто не было. Ясно, что республиканцы оставляют свободу маневра для своего лидера.

Так зачем это все? Очевидно, для того, чтобы закрепить тезис: "Администрация Байдена до последнего боролась за Украину". Хотя было бы значительно лучше, чтобы они делали соответствующие шаги вовремя.

То же касается и повторения Салливаном, Блинкеном и другими тезисов о "необходимости понижения мобилизационного возраста в Украине". Под что его понижать? Нам кто-то может пообещать какую-то надежность в новом году с вооружением?

Но администрация Байдена просто хочет, чтобы все думали: они сделали для победы Украины все, но украинцы не захотели снижать возраст мобилизации и поэтому ее не получили. Тут простой расчет, что запомнится последнее, а не три года "деэскалации".

Коротко говоря, идут – и пусть себе идут. Не надо считаться со всеми этими американскими политическими играми.