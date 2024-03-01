Відбір у Конституційний Суд: Зеленський запустив процедуру конкурсу суддів

Володимир Зеленський 29 лютого опублікував новий указ. Він стосується відбору суддів у Конституційний Суд.

Глава держави своїм указом запустив відбір суддів у цю інстанцію. Увесь процес відбуватиметься на конкурсній основі.

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Зеленський запустив процес відбору до Конституційного Суду

В указі президента мовиться, що з метою забезпечення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає президент України, Володимир Зеленський постановив кілька важливих завдань.

Згідно з указом, потрібно:

затвердити положення про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає президент України;

утворити конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає президент України, та затвердити її персональний склад;

конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ стосовно осіб, яких призначає президент.

Водночас згідно з указом, такими, що втратили чинність, визнано:

Указ президента України від 20 квітня 2021 року "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає президент України";

Указ президента України від 17 серпня 2021 року "Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає президент України".

Варто зазначити, що цей указ Зеленського набирає чинності з дня його опублікування. Тобто від 29 лютого 2024 року.

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