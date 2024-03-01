Отбор в Конституционный Суд: Зеленский запустил процедуру конкурса судей

1 марта 2024, 02:56
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский 29 февраля опубликовал новый указ. Он касается отбора судей в Конституционный Суд.

Глава государства своим указом запустил отбор судей в эту инстанцию. Весь процесс будет происходить на конкурсной основе.

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Зеленский запустил процесс отбора в Конституционный суд

В указе президента говорится, что с целью обеспечения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины, Владимир Зеленский постановил несколько важных задач.

Согласно указу, нужно:

  • утвердить положение о проведении конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины;
  • образовать конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины, и утвердить ее персональный состав;
  • конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, которых назначает президент.

В то же время согласно указу, такими, утратившими силу, признаны:

  • Указ президента Украины от 20 апреля 2021 года "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины";
  • Указ президента Украины от 17 августа 2021 года "Вопросы конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".

Стоит отметить, что этот указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования. То есть от 29 февраля 2024 года.

Исполняющего обязанности главы Конституционного Суда могут уволить

  • Национальное агентство по предупреждению коррупции 18 января сообщило, что был составлен протокол об административном правонарушении в отношении Сергея Головатого, исполняющего обязанности Председателя Конституционного Суда Украины. Агентство подчеркнуло, что решение Головатого было принято в условиях реального конфликта интересов.
  • Так, КСУ получил жалобу, в которой утверждается, что Сергей Головатый намеренно внес ложную информацию в судебное решение и выступал за собственное увольнение. Как сообщается, Головатый предложил рассмотреть жалобу на обычном заседании, потенциально защищая себя от проверки своего поведения.
  • Такие шаги от судьи, по данным НАПК, могут стоить ему как минимум штрафа, а как максимум увольнения с занимаемой должности.

Автор: Владислав Кравцов