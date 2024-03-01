Отбор в Конституционный Суд: Зеленский запустил процедуру конкурса судей
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 29 февраля опубликовал новый указ. Он касается отбора судей в Конституционный Суд.
Глава государства своим указом запустил отбор судей в эту инстанцию. Весь процесс будет происходить на конкурсной основе.
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Зеленский запустил процесс отбора в Конституционный суд
В указе президента говорится, что с целью обеспечения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины, Владимир Зеленский постановил несколько важных задач.
Согласно указу, нужно:
- утвердить положение о проведении конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины;
- образовать конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины, и утвердить ее персональный состав;
- конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, которых назначает президент.
В то же время согласно указу, такими, утратившими силу, признаны:
- Указ президента Украины от 20 апреля 2021 года "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины";
- Указ президента Украины от 17 августа 2021 года "Вопросы конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".
Стоит отметить, что этот указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования. То есть от 29 февраля 2024 года.
Исполняющего обязанности главы Конституционного Суда могут уволить
- Национальное агентство по предупреждению коррупции 18 января сообщило, что был составлен протокол об административном правонарушении в отношении Сергея Головатого, исполняющего обязанности Председателя Конституционного Суда Украины. Агентство подчеркнуло, что решение Головатого было принято в условиях реального конфликта интересов.
- Так, КСУ получил жалобу, в которой утверждается, что Сергей Головатый намеренно внес ложную информацию в судебное решение и выступал за собственное увольнение. Как сообщается, Головатый предложил рассмотреть жалобу на обычном заседании, потенциально защищая себя от проверки своего поведения.
- Такие шаги от судьи, по данным НАПК, могут стоить ему как минимум штрафа, а как максимум увольнения с занимаемой должности.