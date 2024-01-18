Как отмечают в НАПК, Головатый принял решение в условиях реального конфликта интересов. О нем исполняющий обязанности главы Конституционного Суда не сообщил.

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Головатого могут уволить

Так, на рассмотрение в КСУ поступила жалоба, в которой заявитель отмечал, что Сергей Головатый внес заведомо недостоверные сведения в определение суда и настаивал на его увольнении,

– говорится в сообщении НАПК.

Отмечают, что Головатый, не желая выносить соответствующее обращение на рассмотрение специального пленарного заседания КСУ, откуда оно могло попасть к комиссии по вопросам регламента и этики КСУ (выводы которой могли стать причиной для его увольнения), исполняющий обязанности предложил это обращение рассмотреть в повестке обычного заседания. А процедура такого заседания, подчеркивают в агентстве по предотвращению коррупции, не предусматривает возможности направления в вышеуказанную комиссию.

Следовательно, Головатый, используя полномочия исполняющего обязанности главы КСУ, обезопасил себя от возможной проверки собственных действий. Одним из ее последствий могло быть его увольнение.

В НАПК отмечают, что действия исполнителя главы КСУ квалифицировали по статье о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Протокол составили и направили ему на ознакомление, как это предусматривает кодекс.

В агентстве подчеркивают, что если чиновника признают виновным, то ему грозит штраф. Также его могут внести в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупцию или связанных с коррупцией правонарушения. Кроме того, его действия могут расценить как совершение Головатым существенного дисциплинарного проступка. А это может стоить должности исполняющего обязанности главы КСУ, ведь его могут уволить.

В начале января в НАПК заявили, что берутся за проверку Петра Котина. Он – президент "Энергоатома". Этому предшествовало расследование "Схем", в котором рассказали, что его теща владеет имуществом на миллионы гривен.

В НАПК отметили, что если установят несоответствие уровня жизни с задекларированным имуществом и доходами, это позволит осуществить полную проверку декларации. Если коррупционные нарушения выявят, то НАПК обязана известить правоохранительные органы и другие уполномоченные субъекты об этом.