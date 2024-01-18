Як зазначають у НАЗК, Головатий ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Про нього виконувач обов'язків глави Конституційного Суду не повідомив.

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Головатого можуть звільнити

Так, на розгляд до КСУ надійшла скарга, у якій заявник зазначав, що Сергій Головатий вніс завідомо недостовірні відомості до ухвали суду та наполягав на його звільненні,

– йдеться у повідомленні НАЗК.

Зазначають, що Головатий, не бажаючи виносити відповідне звернення на розгляд спеціального пленарного засідання КСУ, звідки воно могло потрапити до комісії з питань регламенту та етики КСУ (висновки якої могли стати причиною для його звільнення), виконувач обов'язків запропонував це звернення розглянути у порядку денному звичайного засідання. А процедура такого засідання, наголошують у агентстві з запобігання корупції, не передбачає можливості скерування до вказаної вище комісії.

Відтак, Головатий, використовуючи повноваження виконувача обов'язків глави КСУ, убезпечив себе від можливої перевірки власних дій. Одним із її наслідків могло бути його звільнення.

У НАЗК зазначають, що дії виконувача глави КСУ кваліфікували за статтею про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Протокол склали та скерували йому на ознайомлення як це передбачає кодекс.

В агентстві наголошують, що якщо посадовця визнають винним, то йому загрожує штраф. Також його можуть внести до Єдиного державного реєстру осіб, котрі вчинили корупцію або ж пов'язані з корупцією правопорушення. Крім того, його дії можуть розцінити як вчинення Головатим істотного дисциплінарного проступку. А це може коштувати посади виконувача обов'язків глави КСУ, адже його можуть звільнити.

На початку січня у НАЗК заявили, що беруться за перевірку Петра Котіна. Він – президент "Енергоатому". Цьому передувало розслідування "Схем", у якому розповіли, що його теща володіє майном на мільйони гривень.

У НАЗК зазначили, що якщо встановлять невідповідність рівня життя з задекларованим майном і доходами, то це дасть можливість здійснити повну перевірку декларації. Якщо корупційні порушення виявлять, то НАЗК зобов'язане сповістити правоохоронні органи та інших уповноважених суб'єктів про це.