Глава государства своим указом запустил отбор судей в эту инстанцию. Весь процесс будет происходить на конкурсной основе.

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Зеленский запустил процесс отбора в Конституционный суд

В указе президента говорится, что с целью обеспечения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины, Владимир Зеленский постановил несколько важных задач.

Согласно указу, нужно:

утвердить положение о проведении конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины;

образовать конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины, и утвердить ее персональный состав;

конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, которых назначает президент.

В то же время согласно указу, такими, утратившими силу, признаны:

Указ президента Украины от 20 апреля 2021 года "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины";

Указ президента Украины от 17 августа 2021 года "Вопросы конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".

Стоит отметить, что этот указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования. То есть от 29 февраля 2024 года.

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