Контрабанда, "зроби сам" та відкат до СРСР: як виживає російська економіка

Масштабні санкції проти Росії сколихнули ланцюги поставок товарів до держави-агресорки. Обмеження змусили компанії шукати заміну ключової продукції та запчастин іноземних брендів.

Коли в березні проти Росії ввели санкції, деякі економісти передбачали швидкий колапс економіки. Однак цього не сталось, бо Москва отримувала доходи від нафти й газу.

До теми Перспективи російської економіки перетворились з тьмяних на жахливі, – Forbes

Країну відкинуло на десятиліття назад

Аналітики відзначають постійне погіршення виробничих можливостей в Росії. Це відкидає країну на десятиліття назад.

Країна-агресорка намагається управляти сучасною економікою, але не має імпорту багатьох компонентів, сировини та технологій, від яких залежить. Це відчувається у всіх сферах економіки: від банків, яким потрібні сервери для обробки платежів, до пташиних ферм, де використовували Нідерланди як постачальника курчат.

Аграрні компанії не можуть знайти шини для тракторів, а авіакомпаніям не вдається отримати іноземні компоненти для ремонту літаків.

Росіяни пристосовуються до товарів низької якості

Дані торгових партнерів Росії свідчать, що імпорт впав на 20 – 25 % з початку повномасштабної війни. Важко знайти галузь, яка б не залежала від імпорту принаймні на 50%.

Експерти зазначають, що споживачі будуть змушені пристосуватися до більш обмеженого вибору товарів і низької якості продукції. Це може "повернути" пізній радянський період.

Через низку проблем росіяни вдаються до контрабанди. Найбільше це стосується матеріалів для будівельного сектору та обладнання для важкої промисловості.