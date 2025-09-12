Контракт "18-24" вперше підписали дівчата
- У 92-й ОШБр відбувся сьомий набір новобранців.
- Вперше контракт за програмою "18-24" підписали дівчата.
У п'ятницю, 12 вересня, в 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка відбувся сьомий набір контрактників за програмою "18-24". Його особливістю стало те, що вперше до набору долучилися дівчата.
Про таке інформує 24 Канал із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Дивіться також Ціль Росії – окупувати Україну: Зеленський назвав умову, за якої Путін почне зупиняти війну
Що відомо про перших дівчат у програмі "18-24"?
Під час урочистої церемонії, що відбулася на базі 92-ї ОШБр, новобранці присягнули на вірність українському народові.
У Генштабі наголосили, що серед бійців сьомого набору є і дівчата. Вони підписали контракт на посади операторів безпілотних літальних апаратів.
92 ОШБр імені Івана Сірка нині вважається однією з найбоєздатніших бригад ЗСУ. Вона відома своєю участю в ключових операціях на сході та півдні України.
Що відомо про контрактну програму "18-24"?
- Проєкт "18-24" спрямований на залучення молоді віком від 18 до 24 років до лав ЗСУ на контрактній основі.
- Контракт за цією програмою передбачає 24 місяці служби з виплатою 1 мільйон гривень у три етапи.
- Молоді військові зможуть навчатися у вишах без перерви служби, зберігаючи місце. Оператори БпЛА проходитимуть до 4 місяців підготовки, служитимуть 24 місяці.
- Дівчата, які приєдналися до 92-ї ОШБр, проходитимуть підготовку з керування безпілотниками, що використовуються для розвідки, коригування вогню та ударних операцій.
- Двоє бійців-контрактників 92-ї ОШБр отримали від президента Зеленського ордени "За мужність" за героїчну оборону позицій, тримаючись в оточенні біля Покровська майже два тижні.