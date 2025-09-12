Контракт "18-24" вперше підписали дівчата

У п'ятницю, 12 вересня, в 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка відбувся сьомий набір контрактників за програмою "18-24". Його особливістю стало те, що вперше до набору долучилися дівчата.

Про таке інформує 24 Канал із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Що відомо про перших дівчат у програмі "18-24"?

Під час урочистої церемонії, що відбулася на базі 92-ї ОШБр, новобранці присягнули на вірність українському народові.

У Генштабі наголосили, що серед бійців сьомого набору є і дівчата. Вони підписали контракт на посади операторів безпілотних літальних апаратів.

92 ОШБр імені Івана Сірка нині вважається однією з найбоєздатніших бригад ЗСУ. Вона відома своєю участю в ключових операціях на сході та півдні України.

Що відомо про контрактну програму "18-24"?